Se completa esta tarde la primera fecha del Oficial de mayores de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión.-

CANCHA “JOSÉ LINDOLFO CANOSA “

-Hora 12,30—–CLMC Vs. Gral. Rivera.-

-Hora 14,25—–Uruguay Vs. La Bomba.-

-Hora 16,15—–Tropezón Tablero Vs. Santa Rosa.-