Es diputada suplente del legislador nacionalista artiguense Mario Ayala. Con la maestra jubilada Wilma Moraes conversó este corresponsal, con relación a las actividades del diputado Ayala. Moraes comenzó señalando: -«En el tema del presupuesto nacional donde yo estuve participando tambien, ya que eran jornadas muy largas, estuvo el tema de Ruta 30, en cifras y en plazo, lo que no se logró. Después de seguir insistiendo Mario, se logró que el Ministerio de Transporte, comprometiera montos y plazos para Ruta 30. Esto no significa que se va a hacer, pero está comprometido el arreglo de ruta 30. También está previsto el mantenimiento de Ruta 3, desde Salto a Bella Unión, así como Ruta 4, pero no por el presupuesto nacional».

MANTENIMIENTO DE LOS PUENTES

Agregó: -«Se ha solicitado una auditoría a los puentes existentes sobre Ruta 30. Los puentes necesitan un mantenimiento. Hay puentes a los cuales no se les ha hecho el mantenimiento y están deteriorados. Se ha solicitado al ministerio que se estudie el estado de los puentes. Con relación a los futuros puentes sobre los arroyos Tres Cruces y Cuaró, los mismos están a estudio».

SIN APROBARSE AÚN LA EXTENSIÓN DEL SEGURO PARA EX DE GREEN

Sobre el seguro para los ex obreros de Greenfrozen, fue clara: -«Estamos muy preocupados por los seguros para la gente de Green. El Poder Ejecutivo no devolvió aún al poder Legislativo para ser votada la extensión del seguro por desempleo». Seguidamente dijo: -«Sobre este tema de Green, el diputado Ayala y otros legisladores están trabajando sobre la persona de Rottemberg, ya que se está haciendo una investigación para que no quede impune todo lo que este señor le hizo a la gente y directamente a Bella Unión. Esta comisión está estudiando toda la parte legal con respecto a este señor».

SIN TERMAS

Con relación al fracasado tema de las futuras termas de Bella Unión, expresó Wilma: -«Nos preocupó mucho la negativa del Banco República. El BROU se niega a vender tierras a la Intendencia de Artigas. La Intendencia ofrecía 5. 000 dolares la hectárea en zona de Colonia Viñar, tierras que fueron de Calvinor. Había otra propuesta de 3. 500 dólares, sin embargo el BROU decidió por la oferta menor que son capitales privados. Una vez más volvemos a caer en lo mismo. Nos pasó con Calvinor en su momento y ahora las tierras se venden a un privado, por tanto las termas para Bella Unión ya no serán posible».