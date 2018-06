Esta semana pasada, en Bella Unión como en todo el país, se movilizaron jubilados y pensionistas planteando diversas reivindicaciones, entre otras, tener aguinaldo, que la jubilación mínima se iguale al salario minino nacional y otras tantas solicitudes que permitan sobrellevar una mejor calidad de vida. Desde esta corresponsalía para compartir un interesante material que se nos hiciera llegar sobre el envejecimiento, etapa que forma parte de nuestra existencia.

EL ENVEJECIMIENTO

Se entiende como envejecimiento al proceso continuado, universal e irreversible que determina una pérdida progresiva de la capacidad de adaptación. En los individuos mayores sanos, muchas funciones fisiológicas se conservan lúcidas, pero al ser sometidas a estrés, se revela la pérdida de reserva funcional. Por tanto el envejecimiento no es más que el conjunto de cambios funcionales, morfológicos y psicológicos que el paso del tiempo ocasiona de forma irreversible en los organismos vivos. Debemos de entender la vejez como una fase más de nuestro ciclo vital, con sus características propias, unas más agradables y otras menos, que se irán presentando de forma progresiva, en función de factores exclusivos, individuales, actitudes personales y circunstancias que han abrazado nuestra vida. Probablemente envejecer sea l consecuencia de una serie de factores intrínsecos y extrínsecos, que interactúan sobre el organismo a lo largo del tiempo. Falta mucho por alcanzar acerca del proceso de envejecimiento. Si bien es cierto, el envejecimiento es un proceso universal, no ocurre en forma uniforme en los diferentes individuos de una misma especie, ni tampoco en los distintos órganos de una misma persona. Es particularmente heterogéneo. En la práctica, lo que realmente importa es la edad funcional de la persona y no su edad cronológica.