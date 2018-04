La ley 19.000, del 6 de noviembre de 2012, establece que los 30 de abril de cada año se celebre el Día del Trabajador Rural. Para quienes desempeñan esta labor, es feriado no laborable pago. La jurisdicción toda de Bella Unión con centenas y centenas de hombres y mujeres que desempeñan tareas en establecimientos rurales, sean chacras con plantaciones de caña, plantaciones de arroz o cría de ganado entre otros. Ángel Rocha publicó año atrás un libro sobre los rurales. Desde esta corresponsalía compartimos parte de su trabajo.

LOS ASALARIADOS RURALES

Llamamos asalariados rurales o agropecuarios a aquellos trabajadores que trabajan por un salario, en relación de dependencia, con un patrón en una empresa cuya actividad principal es la producción agropecuaria. El número de asalariados rurales en Uruguay se estima en el entorno de los 100. 000 trabajadores. Los trabajadores asalariados del campo constituyen la categoría ocupacional más importante cuantitativamente en la actividad agropecuaria. El otro grupo de trabajadores agropecuarios importante del país, es el de los productores familiares y trabajadores por cuenta propia. Los patrones solo alcanzan algo más del 12 por ciento de los trabajadores de campo.

¿DÓNDE RESIDEN?

No son asalariados rurales porque residan en el campo, sino porque desarrollan su trabajo en la actividad agropecuaria. Hay quienes viven y trabajan en el medio rural pero no son asalariados rurales como la maestra, el policía, o el enfermero así como otros servicios del entorno rural. El número y la proporción de los trabajadores rurales que viven en centros poblados y van a trabajar al campo ha venido aumentando en las últimas décadas. Se estima que un 30 por ciento de los trabajadores del agro residen en centros poblados. Alrededor del 65 por ciento de los asalariados rurales desarrollan su trabajo en establecimientos ganaderos y agrícolas. El 20 por ciento está vinculado a la hortifruticultura y el resto a actividades forestales, lechería, etc. Si visualizamos la distribución de los asalariados rurales en un mapa de Uruguay, veríamos pequeñas manchas que indican concentraciones de asalariados en algunos rubros como la citricultura, la caña de azúcar, el arroz, la forestación, etc. Luego se observa una gran mancha blanca que domina todo el territorio nacional, donde ubicamos la ganadería extensiva vacunos y ovinos, donde se ubica la mayoría de los asalariados rurales. El peón común es la categoría ampliamente dominante. Los trabajadores con menor estabilidad laboral son los zafreros, los troperos y jornaleros. (extraído del libro de Rocha).

LA DESAPARICIÓN DE SINDICATOS RURALES EN LA ZONA EN ESTOS ÚLTIMOS AÑOS

Bella Unión supo tener importantes sindicatos rurales en los años 90 e inicios del 2000, los cuales marcaron una época de lucha y trabajo. Supo contar con una Gremial Granjera, la cual nucleaba a varios socios. Entre los gremios de asalariados rurales que hoy son recuerdo, existían;

SUCAL Sindicato Único de Calagua ( Horticultura )

SOCAL Sindicato Obreros de Calvinor ( Vitivinicultura)

SOG Sindicato obreros de Greenfrozen ( Horticultura para congelado)

SUTRA Sindicato Único Trabajadores Rurales de Artigas ( caña de azúcar)

UTHOFBU Unión de Trabajadores Hortícolas y Frutícolas de Bella Unión.