Este viernes se definieron los responsables técnicos de las dos selecciones que en enero 2020 inician su participación en las copas de la OFI. Fue designado como entrenador de la sub 17 el ex presidente de la Liga Regional de Fútbol, Gustavo Rodríguez, ex jugador del club Uruguay y General Rivera, selecciones de Bella Unión y recientemente DT. de la roja sub 15 que fue eliminada del torneo de la OFI. A nivel de la selección mayor, fue designado el actual jugador de Salto Uruguay de Salto y director técnico de Uruguay de Bella Unión, Miguel Ángel Márquez. Años atrás tuvo pasajes por Juventud, de Las Piedras, Danubio, Rentistas, el Deportivo Quevedo, de Ecuador y Wanderers de Artigas. Tendrá como colaboradores a Anthony Chávez y Danilo Ripoll.