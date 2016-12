Para el exedil Mtro. Ovidio Silva, el municipio no colma las expectativas de las comisiones de barrios de Bella Unión. El ex curul para señalar:”Las comisiones de barrio tienen una importancia enorme. El municipio tiene que darle repuestas a la comisiones de barrio.

Si una comisión solicita para su barrio una determinada cantidad de tachos para la basura,la respuesta del municipio tiene que aparecer. Si usted forma una comisión de barrio y lo atienden un día y después ya no lo atienden más, esa comisión pierde el incentivo de seguir trabajando por el barrio. Si el municipio diera respuestas a la comisión de barrio, Bella Unión seria otra cosa en varios aspectos.

Si una comisión de barrio recibe respuestas del municipio, hace que los vecinos más se involucren y trabajen.

El gran problema de las comisiones es que no reciben respuestas del Municipio y por tanto entra el desánimo y termina desintegrándose la comisión.

Las comisiones de barrio comienzan a perder estímulo.

Van, piden, no se los atiende, se demora, que hoy sí, que mañana no, acá está el tema.

Las comisiones de barrio de Bella Unión no tienen respuestas del Municipio”.