Los cuatro partidos se habrán de jugar mañana en dos canchas, teniendo en cuenta que el domingo las selecciones rojas sub 14 y sub 15 reciben a Guichón por sendos torneos de la OFI.-Estos son los detalles :

SÁBADO 5 DE OCTUBRE-

PARQUE “JOSÉ LINDOLFO CANOSA “

.Hora 14,30– Uruguay Vs. Cuareim.-

-Hora 16,30–La Bomba Vs. Huracán.-

PARQUE “DR.ROMEO BIANCHI”

-Hora 14,30–Tropezón Tablero Vs. Cinecope.-

-Hora 16,30–General Rivera Vs. CLMC.-