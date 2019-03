Dos décadas han pasado. En 20 años transcurridos, no se logró llegar a otra final. Por eso que EL PUEBLO no archiva aquel desempeño de la selección mayor de Bella Unión en el Campeonato del Litoral. En estos 20 años, se participó en 13 torneos del Litoral y de la OFI y el resto nuestra Liga Regional estuvo ausente más que nada por motivos económicos. Por eso que aquel VICE 1999 alcanzado por la selección roja cañera perdura con el paso de los años sin más trámite. Otras generaciones de jugadores no han logrado estar en la definición del Litoral. Para nuestro fútbol, aquel “VICE” sigue siendo tras 20 años transcurridos, nuestro máximo trofeo. Ni antes (1993) ni después (1999), Bella Unión llegó a la final como aquella de dos décadas atrás. En 20 campeonatos jugados en total hasta el presente, solo en 1999 se llegó a la final.

TODOS LOS PARTIDOS JUGADOS EN EL LITORAL 1998/1999- SIENDO VICE BELLA UNIÓN

ARRANCA COMO D.T. -Gerardo “Bocha” Satriano.

-Artigas 1 Bella Unión 0.

-Bella Unión 1 Rivera 1.

-Bella Unión 1 Tranqueras 0.

-Tacuarembó 3 Bella Unión 0.

-Bella Unión 1 Artigas 2.

-Rivera 0 Bella Unión 0.

-Tranqueras 3 Bella Unión 1

ASUME COMO D.T. EL ARGENTINO FABIÁN FONSECA

-Bella Unión 3 Tacuarembó 2.

-Paysandú 1 Bella Unión 1.

-Bella Unión 0 Paysandú 0.

-Bella Unión 1 Young 0.

-Young 1 Bella Unión 1.

LAS TRES FINALES

-Liga del Centro (Soriano Interior) 1 Bella Unión 0.

-Bella Unión 3 Liga del Centro 0.

-Liga del Centro 1 Bella Unión 0 (jugado en el Estadio Artigas de Paysandú)

LIGA DEL CENTRO CON GOL DE HORACIO MÉNDEZ FUE CAMPEÓN DEL LITORAL Y BELLA UNIÓN VICE EL PLANTEL QUE EL TIEMPO NO OLVIDA

Los cañeros VICE del Litoral aquel sábado 20 de marzo de 1999, fueron : Wilson Núñez, José Uscudum, Jorge olivera, Carlos Garay, Pablo García, Fabián Colombo, Paolo Dreyer, William Lagrega, Alejandro Panelli, Victor Castro, Edinson Olivera, Rony Berneda, Ruben Beninca, Daniel Moreira, Mario Díaz, José Cervini, Héctor Panelli, Juan Álvez, Robert da Rosa, Marcos Pereira, Julio Crescionini.

LOS AYUDANTES TÉCNICOS : «Tribilin» Flores, Juan Suñol y Oscar Trindade.