La Protectora de Animales y Medio Ambiente de Bella Unión, PROTAMA, ha organizado para el día domingo 9 de octubre un desfile de perros y perras.- Quienes quieran además colocar un disfraz a su mascota podrán hacerlo y tendrán la posibilidad de ganar premios.-

Este corresponsal conversó con Manuel Molina, presidente de la protectora, quien comenzó señalando; “El trabajo de Protama es diario, no tenemos descanso.- Hemos organizado un evento y queremos que toda la población de Bella Unión y alrededores participe.- Como se sabe, el día 4 de octubre es el día internacional del animal, pero hemos planificado la actividad para el día domingo 9.-

La actividad consistirá en un desfile de perros y perras comenzando a las 15 horas por Avenida Artigas, con salida desde Plaza de Deportes y finalizando en el Parque General Rivera.- La verdad que se trata de un desfile inédito para Bella Unión ya que no hay antecedentes de un desfile de mascotas.- Quiero aclarar que el desfile es solo de canes.- El que quiera puede colocar un disfraz a su mascota.- Vamos a contar con un jurado y los premios serán artículos de pet shop.- Los rubros para competir serán, raza y porte, habrá un rubro cruza y rubro disfraz.-

Habrá premios hasta el quinto puesto.- En el parque General Rivera tendremos música en vivo, y protama explotará una cantina para recaudar fondos.- La inscripción por mascota es de 100 pesos.- Todos los animales deben ir con collar y cadena y en casos puntuales, deben desfilar con bozal.- Pedimos que si se trata de un perro de gran porte, no vaya un niño con él sino que sea una persona mayor”.-