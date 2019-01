Preside la Protectora de Animales y Medio Ambiente, PROTAMA, de Bella Unión. Con Manuel Molina, conversó este corresponsal sobre las actividades de la institución. Con relación a los casos de leishmaniasis en Salto y Paysandú, con el inminente riesgo que en nuestro medio aparezca un ser humano afectado, nos dijo: «En Bella Unión si aparece un caso de leishmaniasis, tenemos todo para perder, ya que por parte de las autoridades nada se ha hecho. Esta enfermedad no se presenta ni en el animal ni en una persona de un día para el otro. Es una enfermedad progresiva. Si a una persona lo pica un mosquito infectado (jején), te puede aparecer la enfermedad dentro de 3 o 4 años. Salvo que te hagan un análisis de leishmaniasis y salte que tengas la enfermedad, sino puede suceder que los síntomas se manifiesten a largo plazo. Las autoridades municipales y de la salud de Bella Unión no están trabajando en absolutamente nada. No se hacen fumigaciones en ningún barrio. Salvo Zoonosis que hace algunos análisis a algunos perros en algunos barrios».

LA MITAD DE LA POBLACIÓN CANINA DE BELLA UNIÓN ESTÁ CON LEISHMANIASIS

Así, sin rodeos lo dijo Molina. La mitad de los perros que habitan en Bella Unión tiene la enfermedad leishmaniasis. Esto puntualizó :«Acá en Bella Unión hoy en día entre el 40 y 50 por ciento de la población canina esta con leishmaniasis. Zoonosis realiza un porcentaje de análisis pero no ha realizado hasta el momento un puerta a puerta como realmente debería de hacerlo. Han hecho revelamiento en todos los barrios y en todos hay perros enfermos. Se hicieron algunas eutanasias en todos los barrios de Bella Unión. Teniendo en cuenta los canes analizados y los casos detectados, es que decimos que la mitad de la población canina esta afectada por la enfermedad. Pienso que las autoridades deberían encarar en conjunto con la Justicia un censo y análisis obligatorios para así tener cifras ciertas».

LOS SÍNTOMAS

Le preguntamos sobre como darse cuenta cuando la mascota del hogar está enferma de leishmaniasis. Dijo:«Se empieza a pelar la zona del hocico, empieza a pelarse la zona de las orejas,empieza a adelgazar, no come, le crecen las uñas de forma inusual llegando a doblarse las uñas. También pueden presentar cuadros de diarreas, de vómitos».