Desde 1995, actuación de la primera Junta Autónoma de Bella Unión, hasta el 2010, se cuentan por decenas y decenas los núcleos habitaciones construidos para albergar familias desplazadas de sus hogares tras la ocurrencia de inundaciones. Un tema que no tiene fin. Ningún gobernante local fue capaz de tomar medidas y no dejar construir en zonas inundables. Hoy, año 2018 hay familias residiendo en conteiners ubicados en el predio de la ex estación de AFE de Cuareim y que son damnificadas de la última gran creciente de los ríos Uruguay y Cuareim. Se vienen ultimando detalles para en poco tiempo más comenzar la construcción de 40 viviendas en barrio MEVIR, las cuales parte de ellas albergarán a las familias de AFE. Y con los años, otros inundados vendrán. Esto es como una novela de tv; continuará…