Un domingo 13 a todo futbol. Da inicio el torneo sub 18 y se juega la sexta fecha del Torneo Intermedio de Mayores.

Cancha «Escuadrones»

Hora 15.00- sub 18— General Rivera Vs. Uruguay

Hora 17.00-mayores-General Rivera Vs. Uruguay.

Cancha «José Lindolfo Canosa»

Hora 15.00—sub 18- Tropezón Tablero Vs. Cuareim.

Hora 17.00—mayores- Tropezón Tablero Vs. Cuareim.

Cancha «Dr. Romeo Bianchi»

Hora 15.00—sub 18—Santa Rosa Vs. Huracán

Hora 17.00—mayores—Santa Rosa Vs. Huracán.

Parque «Calpica»

Hora 15.00—sub 18—Cinecope Vs. La Bomba

Hora 17.00—mayores—Cinecope Vs. La Bomba.