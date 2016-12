Su presidencia santista se mete en la más rica historia del club. Bajo su presidencia, Santa Rosa ha logrado su segundo quinquenio después de 44 años. Miguel «Polvareda» Silveira, presidente «santo» esto dijo a EL PUEBLO: «Asimilé experiencias de grandes hombres que estuvieron en la conducción de Santa Rosa hace ya muchos años atrás como Félix Albano y Ruben Severo. Dos hombres que son palabras mayores en el club, fueron presidentes y vengo de esa escuela. Con ellos mucho aprendí. Cuando yo llegué a Santa Rosa me acuerdo que estaba Angélico «Caio» Díaz como director técnico. Me invitaron a trabajar por el club y acepté. En seguida me di cuenta que en este club había una mística muy especial. Esa mística es la que me ha dado tanta fuerza en momentos realmente difíciles que hemos tenido que enfrentar, pero salimos adelante. Tenemos planteles maravillosos, que hace años, tanto en juveniles como en mayores, venimos ganando todos los campeonatos. Existe mucha camaradería en el club, entre dirigentes y planteles. Estamos siempre organizando cenas, lo que permite tener unidos los planteles. Quiero agradecer el trabajo de «Coita» Uscudum, ya que el ha sido el coordinador y referente de todos los planteles del club, así como las de los dirigentes Marcelino Reyna, Ruben Martínez y el «Pisca» Cervini.