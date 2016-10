Con su experiencia política viene apoyando a los jóvenes de la lista 1970 de Bella Unión, del Partido Nacional. Están preocupados por el desempleo existente a nivel juvenil, siendo planteado el tema en la sección de la Junta de Artigas cuyo plenario se realizó este jueves último en Tomás Gomensoro. El expresidente de las Juntas Autónoma y Departamental, Mtro. César Ovidio Silva para señalar EL PUEBLO: «Todas las semanas nos reunimos con un grupo de jóvenes de la lista 1970 en la sede de la Seccional Nacionalista, donde conversamos sobre los problemas que viven los jóvenes hoy en este Uruguay del siglo XXI. Hoy encontrar que un joven asista a un comité para hablar de política, es sumamente difícil. Nosotros estamos complacidos, contentos, ya que tenemos una presencia importante de jóvenes en nuestra seccional. Estos jóvenes semana a semana abordan temas de actualidad. Bien sabemos que Uruguay en materia de desempleo juvenil, ocupa el tercer lugar entre varios países de América Latina. Es uno de los países que mayor porcentaje de desempleo juvenil tiene en este momento. Se habla de edades menores a 25 años, donde está el mayor segmento de población con mayor cantidad de desempleo juvenil. Nuestro departamento no escapa a la realidad por ser un departamento pobre. Artigas es el departamento junto a otros cinco, los más pobres del país. Artigas es el departamento en el que se produce la mayor corriente migratoria de jóvenes y lo peor es que esos jóvenes no vuelven. Jóvenes que se van a buscar otros horizontes, que se van a estudiar y que después ya no vuelven al departamento. En Bella Unión la situación para el joven es muy difícil ya que han cerrado empresas, una zafra azucarera que terminó el 24 de octubre y que a partir de ahora sobrevendrán determinadas dificultades. El año pasado ingresaron al ingenio 440.000 toneladas de caña y este año la cifra ha sido de 377.000 toneladas, quiere decir que menos caña hubo en esta zafra comparando con la del año pasado».

PLANTEO DEL

DESEMPLEO JUVENIL

ANTE EL LEGISLATIVO

ARTIGUENSE

Sobre lo planteado dijo: «Al tema del desempleo juvenil en la zona y el departamento lo planteamos en el plenario de la Junta Departamental de Artigas. Le solicitamos a la Junta Departamental alguna norma, algún decreto, alguna forma de regular el empleo juvenil en el departamento de Artigas. La idea que surgió de los propios jóvenes, es que toda actividad que surja en el departamento y está vinculada con el trabajo, que se saque un porcentaje para los jóvenes. Que para ingresar a esa actividad, a esa empresa, sea a través de un sorteo.

No importa que muchos queden fuera, pero lo importante es que todos tengan la oportunidad de participar en el sorteo. Nosotros sabemos de empresas que se instalan en el departamento de Artigas y trabajan en esas empresas, personas de otros lugares. Sabemos de empresas que contratan con la Intendencia y con municipios, bueno, que a través de la Junta se determine un porcentaje para mano de obra local sobre todo jóvenes.

Estaban en sala 26 ediles y todos apoyaron nuestro planteo. Debemos decir que existe una ley a nivel nacional que habla del empleo juvenil, que fue aprobada en setiembre en la Cámara de Senadores».