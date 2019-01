Desde el viernes 4 los funcionarios municipales de Bella Unión con medidas de lucha. El presidente de AEMBU, Marcelo Da Col para señalar que mientras el intendente Pablo Caram no cambie su actitud de no sentarse a dialogar, y siga sin respetar los acuerdos alcanzados, habrán de continuar con los paros sorpresivos parciales. Da Col recordó que la administración es la perjudicada con estas medidas ya que se está en plena recaudación de tributos y estos paros afectan los ingresos de dineros a las arcas, pero que el culpable de que ello ocurra es el intendente y no los funcionarios agrupados en el gremio AEMBU.