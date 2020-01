En dialogo con el alcalde Luis López, dijo a este corresponsal horas atrás, que la maquinaria que posee el Municipio de Bella Unión data del gobierno militar. La misma por tanto ya cumplió su ciclo de vida útil, aun así, reparación tras reparación, se logra que por algunos días funcionen.

Ante esta falta de maquinaria, el Consejo ha definido contratar una retro para poder llevar adelante determinadas tareas.

Resulta inconcebible que un municipio cuya superficie es de 500 kilómetros cuadrados, donde no solo hay que atender la planta urbana y zona aledaña, sino tambien poblaciones satélites como Cainsa y Mones Quintela, además se cubran servicios en un pueblo que pertenece a otro municipio como es el caso de pueblo Colonia Palma, en 40 años no haya recibido maquinaria de parte de los gobierno departamentales de turno, salvo un camión recolector y un traxcavator en este periodo, y nada más.

Se avecinan tiempos electorales.

A los futuros candidatos a intendente habrá que comprometerlos, que si llegan al cargo, que sepan de las cruciales necesidades de esta zona. Que no se olviden de Bella Unión y del resto de la zona oeste del departamento.