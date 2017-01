Dedica horas en el bienestar del perro callejero, dándoles comida y agua. Es el socio colaborador número 1 de la Protectora de Animales y Medio Ambiente de Bella Unión.

Con Néstor Braccini conversó EL PUEBLO sobre la enorme cantidad de perros deambulando por calles y parques, pese a las instancias de castraciones que lleva adelante la protectora. Nos dijo: «Este 17 de enero ha sido el día, del protector animal por lo que aprovecho esta oportunidad que me brinda el diario para saludar a esos cientos de personas que día a día se preocupan por los animales que, en muchos de los casos algún día tuvieron dueño y hoy los vemos circular por lugares públicos de la ciudad, buscando algo de comida.

Tenemos además a quienes forman parte de la protectora, quienes con recursos propios proceden a mantener determinada cantidad de animales.

Muchas personas mantienen animales en su vereda, en su cuadra, dándoles agua y comida, haciéndolo de forma silenciosa».

INDIFERENCIA DE ZOONOSIS

Agregó seguidamente: «La superpoblación de perros además se debe a la indiferencia por ejemplo de autoridades llámese Zoonosis, del Municipio y del Ministerio de salud pública.

Gracias a PROTAMA y a personas que se interesan, podemos decir que esto está controlado. Si fuera por las autoridades, la verdad que Bella Unión sería un caos en materia de perros sueltos hambrientos.

Hay que aplaudir a las personas que trabajan en defensa de los animales sin pedir nada a cambio. El día del protector animal es el día a día. De lunes a lunes es el día del protector animal. Yo invito a que más personas se unan a trabajar por los perros».

LA NO PRESENCIA OFICIAL

Dijo: «Años atrás Zoonosis venia más seguido a la zona a realizar castraciones. Desde hace mucho tiempo, las castraciones solamente las realiza la protectora local PROTAMA.

Mire lo que le digo, el 16 de febrero próximo se realizan castraciones en Bella Unión. ¿Quién las organiza? ¿Zoonosis? No, son organizadas por PROTAMA. Son castraciones sumamente económicas, donde el precio se mantiene desde hace más de dos años.

Ahora con la facilidad de pagar la mitad al inscribir a la mascota y la otra mitad paga el día de la castración.

El precio sigue siendo de $350».

LOS CALLEJEROS

Señaló: «La verdad que da mucha pena ver la cantidad importante de perros que pululan en nuestras calles.

El municipio podría destinar una pequeña cantidad de dinero y proceder a realizar castraciones en diferentes barrios.

Quizás en algún momento se tome conciencia y las autoridades lo lleven adelante».