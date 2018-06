Que los delitos de hurto en Bella Unión existen, de eso no hay dudas. Según el censo del 2011, en la ciudad habitábamos 12.200 y en toda la jurisdicción siendo 18. 263 pobladores. ¿A qué viene esto? A la poca concurrencia a la convocatoria por inseguridad. Según han coincidido varios colegas de prensa y algunos convocantes a la concentración en Plaza Varela, se estima que se hicieron presentes entre 100 y 120 personas. Las f otos volcadas a las redes aún más lo confirman. Para la concentración se hizo la convocatoria a través de redes sociales, que bien se sabe tiene un alcance masivo. Es indudable que se esperaba mucho mas presencia de vecinos. Para no pocos vecinos, el tenor del acto con tinte político, por tanto no asistieron, mas allá de compartir que aumentaron los delitos contra la propiedad en la ciudad.

LOS RECLAMOS AL MUNICIPIO

El Centro Comercial de Industrial, de Bella Unión en su proclama, no solo con solicitudes al Ministerio del Interior, sino que también se a apuntado al Municipio local. En uno de los puntos se le solicita mejorar la iluminación en los barrios y en otro punto que el gobierno local tome medidas con las casas abandonadas, las que terminan siendo refugio para quienes cometen delitos. Se le solicita al Municipio que proceda a cerrarlas.