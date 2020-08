Así lo definió la asamblea ordinaria llevada a cabo en la sede de la Liga Regional de Fútbol de Bella Unión, este viernes 7 de agosto. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, un total de siete clubes votaron no jugar, hubo una abstención y solo un voto a favor de jugar. Por tanto, el año habrá de cerrarse sin que figure en su historial un campeón de temporada. Desde que existe la Liga Regional, año 1955, año de su primer torneo oficial, debemos recordar que en el año 2004 el torneo oficial no culminó debido a la crisis económica, y en los años 2006 y 2007 no hubo campeonatos debido también a lo económico. Ahora se suma a esas temporadas « sin campeones» la actual 2020.