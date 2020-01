Por estos días, la palabra «renuncia» ha estado en boca de no pocos bellaunionenses. Tiene que ver a la realidad que golpea al fútbol oficial cañero. Las diferencias entre el club CLMC y la Liga Regional. Más precisamente, las diferencias entre el presidente de la Liga, Ricardo Fabian Yacquez y el presidente de CLMC, Ramiro Astray. «Si él renuncia, yo renuncio» y viceversa, se ha escuchado de los protagonistas. Acá no pasa por renunciar. Es más profundo y viene de la historia misma de Bella Unión.

Las notorias diferencias ciudadanas. Si en vez de Yacquez en la Liga estuviera «fulano» y en CLMC en vez de Astray estuviera al frente «mengano», igualmente las diferencias estarían a la orden del día.

Basta recordar que no ha sido por buen relacionamiento que en los últimos 60 años, Bella Unión ha llegado a tener, dos Ligas de Fútbol, dos sindicatos de cortadores de caña, dos clubes de leones, dos asociaciones de jubilados, dos asociaciones de músicos y así podemos seguir enumerando. Hoy en día, hasta dos «peña» tiene la parcialidad carbonera cañera. Por eso decimos, esto no se soluciona con renuncias. Pasa por intentar de una vez por todas, ser una sociedad más fraterna, de más hermandad.