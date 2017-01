Para el exedil y actual presidente de la seccional nacionalista de Bella Unión, Néstor Braccini, no se vislumbra un buen año para la zona. Nos dijo que más allá que algunos vecinos andan veraneando, la realidad de Bella Unión es otra. Señaló el mencionado político blanco cañero: “Mire, no se vislumbra que este año pueda ser bueno para Bella Unión. Hay mucha gente sin trabajo. Alguno podrá decir, sí -pero hay gente de vacaciones.

Es cierto, pero le digo que quienes andan de vacaciones son gente que tienen su trabajo fijo y con más de un ingreso en el hogar. Porque hayan 15 o 20 ciudadanos de Bella Unión en el este del país, para nada significa que acá es todo color de rosa.

No hay que olvidar que tenemos personas que ganan bien a nivel de ALUR y pueden tomarse unas vacaciones, pero estamos hablando de un porcentaje mínimo de población. Luego tenemos otro grupo que son algunos profesionales universitarios y algunos funcionarios públicos que también pueden darse determinado placer y salir de vacaciones.

No podemos juzgar la situación económica de una ciudad porque hayan 15 o 20 vecinos que están veraneando en playas del sur del país. Tenemos que juzgar y ver el elevado número de hombres y mujeres que van a comer al comedor municipal. Hay que salir y recorrer la periferia de Bella Unión para ver cómo vive la gente. Muchos políticos saben que existe pero no van a la periferia”.

CALLES INTRANSITABLES

Los pozos dominan las calles de Bella Unión. Es realmente caótica la situación, sobre el tema expresó Braccini: “Las calles de Bella Unión están intransitables.

Las que recibieron bitumen el año pasado no cambiaron para nada la situación ya que es un porcentaje mínimo teniendo en cuenta el resto de las calles y su lamentable estado.

Lo realizado no es para nada suficiente. Tampoco va a ser suficiente lo anunciado de que se harán 7 cuadras de hormigón de Avenida Artigas. Mire, yo voy a referirme a mi barrio, el barrio Los Olivos. En ese barrio hace muchos años que no entra una máquina para proceder a arreglar las calles que son todas de tierra”.