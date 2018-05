Maestra Sonia Navarro:

Fue por lejos el discurso que más polémica ha causado en el acto del primero de Mayo en Bella Unión. La dirigente de la Asociación de Maestros de Bella Unión (AMABU), Sonia Navarro nada se guardó a la hora de plantear lo que entiende, es un difícil momento que atraviesa la educación en el Uruguay. En parte de su oratoria ante los trabajadores presentes en el local sindical del SOCA, esto señalaba la docente: “Sin educación no hay pueblo que pueda seguir adelante. No podemos avanzar si no tenemos una educación de calidad. Los maestros en general, no aceptamos que nos vengan recortando calidad en nuestros niños y que tengamos una educación para ricos y una educación para pobres como se está dando actualmente en nuestro país. Los colegios pueden darse el lujo de impartir ciertos conocimientos, que a la escuela pública le están vedados.

A nosotros nos piden que bajemos calidad. Bajar, bajar, bajar. Promover niños sin que sepan leer, promover niños sin que sepan escribir, y por más que nos digan que eso es igualar, nosotros no queremos igualar hacia abajo. Queremos una educación que se iguale hacia arriba, donde todos puedan tener después la mismas oportunidades. Estamos cansados de discursos oficiales que defienden la educación. Hemos escuchado muchas veces decir, educación, educación y más educación, pero si educación es pasar de año sin saber nada, esa no es la educación que queremos nosotros”.