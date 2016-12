Esto lo dijo a esta corresponsalía el alcalde Luis López y tiene que ver a la falta de apoyo de un alto porcentaje de la población de Bella Unión en mantener limpia su vereda.

Los pastizales, la maleza adueñándose de las veredas, lugares donde faltan baldosas y el pastizal nació y se «hizo adulto». López para señalar: «Se sabe que tenemos dificultades económicas para encarar limpiezas y obras por eso que siempre pedimos la colaboración a los vecinos. Viendo que de parte de los vecinos nada se hace, el concejo resolvió salir a limpiar las veredas.

Es una tarea que tendrían que encarar los vecinos. La limpieza de las veredas no nos pertenece sino que le corresponde al vecino mantener limpia su vereda. Viendo que los vecinos no limpian las veredas en Avenida Artigas y otras calles principales, el municipio resolvió salir a limpiar. No se animal a agarrar una azadita mientras están tomando mate. Estamos viendo la manera de cobrarle al vecino ya que ello tiene un costo».