Las selecciones sub 14 y sub 15 de Bella Unión, se presentaron el sábado pasado en Salto, no logrando sumar puntos.

Se cayó en ambos partidos ante sus similares locales. Estos fueron los marcadores por la 6ta. fecha de las copas de la OFI:

SUB 14—Salto 4 Bella Unión 0.

SUB 15— Salto 2 Bella Unión 1.