VTV Tenfield definió que será televisado este sábado 11 el partido entre Artigas y Rivera y no Bella Unión- Tacuarembó en mayores .-Se trata del inicio de los torneos nacionales sub 17 y mayores de la OFI.- En Baltasar Brum estarán actuando colegiados de Salto .-

SÁBADO 11 DE ENERO-

PARQUE «JACINTO SANT ANNA «, de Baltasar Brum.-

ÁRBITROS DE SALTO CAPITAL

HORA 20.00- SUB 17.- Bella Unión Vs. Tacuarembó- Arbitro, Víctor Quirós – Asistentes, Ignacio Sañudo – Ivo Moreira.-

HORA 22.00-MAYORES- Bella Unión Vs. Tacuarembó- Arbitro,Walter Araújo – Asistentes ,Ivo Moreira – Ignacio Sañudo.-

Veedor—Atilio Coimbra.-

NUEVO TEJIDO PERIMETRAL

De forma intensa se viene trabajando en la cancha de Nacional de Baltasar Brum, donde se viene procediendo al cambio total del tejido perimetral y colocación de nuevas luminarias, para los partidos de este sábado entre BELLA UNIÓN y TACUAREMBÓ.-