Dirigentes de la lista 658 « Agustín Pedroza» del SUNCA, llegaron a Bella Unión para mantener contacto con dirigentes locales. El principal dirigente de esta corriente en la zona es Artigas Cantos, con quien conversó este corresponsal. Nos dijo:»Ha llegado compañeros desde Montevideo, entre ellos Richard Ferreira y la compañera Estela. En el caso de Estela es la principal persona del SUNCA Solidario. El SUNCA Solidario es una parte esencial de nuestro sindicato ya que es la parte que ayuda a todo aquel trabajador de la construcción que tiene problemas, como puede suceder que tenga un hijo enfermo, un accidente de un trabajador, el fallecimiento de un compañero atendiendo toda la parte burocrática. El trabajador de la construcción debe sentirse orgulloso de pertenecer al SUNCA ya que tenemos muchos beneficios. Acá en Bella Unión sabemos que hay sindicatos que nada tienen para ofrecer a sus socios trabajadores, o sea no tienen ningún beneficio. Yo quiero agradecer a la directiva del club CLMC ya que nos cedió la sala que poseen en el Estadio Walter Martínez para que recibiéramos allí a los compañeros visitantes de Montevideo. El motivo de la visita de los compañeros es para realizar una evaluación de nuestro trabajo en la zona y el departamento, y ver de aquí en más como seguimos trabajando. Pese a que perdimos en las elecciones, es ahora cuando más tenemos que trabajar. No nos encontraran arrojando piedras a los compañeros que ganaron, todo lo contrario, luchar para que les vaya bien, ya que si les va bien, a todos nos va a ir bien».

LA LLEGADA DEL CONTENEDOR

Días pasados el SUNCA Montevideo envío a Bella Unión un contenedor para ser utilizando como oficina del sindicato. Ya está funcionando en el terreno que posee el sindicato en calle Cerro Largo casi General Rivera. Sobre la llegada del contenedor, nuestro entrevistado señaló:”Este contenedor hace años que se reclamaba a la dirección nacional del SUNCA. Se había pedido un contenedor o pedido para alquilar un local. Se definió que nos enviaran un contenedor. hasta ahora el SUNCA no tenia donde reunirse, pero ahora ya cuenta con este espacio cerrado que cumpla la función de oficina”.

DEL OTRO LADO DEL MOSTRADOR

Por años Artigas Cantos fue el presidente del SUNCA en Bella Unión. Desde el año pasado viene actuando «del otro lado del mostrador». ¿Te cuesta aceptar la realidad? Nos dijo:»Si, se extraña. Yo no paraba nunca. Me movía mucho. Sabía de alguien que tenia un problema y allá estaba yo para intentar dar una solución. Muchas veces encontraba una solución, en otras no, pero la gente quedaba agradecida por ver como me interesaba por su problema. Me acuerdo de casos varios como por ejemplo, conseguir con el SUNCA Montevideo, sillas de ruedas. Lo importante era que hacíamos los contactos con Montevideo y prácticamente siempre logre la ayuda que necesitaba la gente. Las elecciones son así. Podes ganar y podes perder. Desde el año pasado que perdimos, no hemos bajado los brazos y seguimos aportando en Bella Unión. El trabajador de la construcción sabe que siempre estamos para escucharlo, más allá que hoy no estamos integrando el sindicato local”.

EL RELACIONAMIENTO CON LA LISTA GANADORA

Al preguntarle como es el relacionamiento con el sindicato que preside Luis Cáceres, expresó:»Es muy bueno, estamos a la orden. De nuestra parte no hay ningún problema. De nuestra parte, la corriente Agustín Pedroza, no tenemos ningún inconveniente. Depende de ellos que nos den lugar para trabajar. Si nos dan lugar, no tenemos ningún problema. Tenemos tres lugares dentro de la departamental y estamos esperando la decisión si los vamos a ocupar. Uno de los lugares es en el BPS, es decir, tener un responsable de los trabajadores en el BPS, es un lugar de seguridad social. Otro lugar es el de prensa y propaganda y un tercero que no recuerdo bien cual es en este momento. Son tres lugares que le corresponde a la lista 658 en el sindicato departamental del SUNCA. Los cargos en total son siete. Cuatro para el oficialismo y tres para nuestra corriente Agustín Pedroza lista 658″.

«MUCHA GENTE SIN TRABAJO»

Al preguntarle sobre el momento de la zona en materia laboral, dijo: «Hay mucha gente sin trabajo. Hay mucha gente pasando mal en Bella Unión. Hay más de 300 personas que comen de forma diaria en el comedor municipal. La construcción en Bella Unión no escapa a la realidad del país. Tenemos muchas esperanzas que aparezcan nuevas obras en la zona. Nos preocupa la gran cantidad de trabajadores de la construcción que hoy están sin trabajo en Bella Unión. Y lamentablemente si estos trabajadores de Bella Unión van a Montevideo a buscar alguna obra donde trabajar, tampoco hay trabajo. Si van 10 trabajadores, cuando mucho dos logran un empleo en alguna obra en Montevideo, el resto no tiene la posibilidad de lograr un trabajo en la construcción, ya que en la capital del país también están escaseando la obras».