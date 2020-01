Costo años poder jugarle un día de igual a igual a los artiguenses en su propia casa .- Ese día llegó en el año 2016 y desde entonces el futbol de la tierra fundada por los indios guaraníes ya no perdió más en el feudo que lleva el nombre del león de Maracaná, Matías González.-Por la edición 17 de la OFI, Bella Unión vuelve a hacerse grande en aquel estadio ubicado a metros del Rio Cuareim y no solo que gana sino que golea a su rival departamental .-.Fueron 11 torneos , entre Litoral y Copa OFI que la blanca de Artigas superó sin pausa a Bella Unión.-En el 2016 se logra por primera vez un empate , y de ahí en mas no se ha perdido .- Van cuatro victorias de la roja mayor en Artigas.-En dos ocasiones , BELLA UNIÓN goleando a la blanca.-Atrás quedó aquel poderío del futbol capitalino sobre la selección de tierra adentro.-Ahora quien manda en el departamento es la selección « guaraní «, la roja del azúcar.-Artigas le ganó a Bella Unión hasta el 2015.- Después el mandato ha sido todo rojo.- Bella Unión pareciera local en el « Matías González».-Recordamos los resultados:

TORNEO OFI 2016

Artigas 1 Bella Unión 1.-

TORNEO OFI 2017

Artigas 0 Bella Unión 3.-

TORNEO OFI 2918

Artigas 1 Bella Unión 2.-

TORNEO OFI 2019

Artigas 1 Bella Unión 2.-

TORNEO OFI 2020

Artigas 0 Bella Unión 3.-

( jugado este jueves 16/01/2020 en Artigas)

CAYERON LOS JUVENILES DE LA ROJA

Tras un inicio con victoria ante Tacuarembó, ahora el turno de una derrota.-La sub 17 de Bella Unión perdió en el « Matías González « por 2 a 0.- Los dos goles se convirtieron en los minutos finales.-