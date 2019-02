Otro fin de semana amargo para el fútbol cañero.

En Tacuarembó perdieron las selecciones de Bella Unión ante los combinados locales por la Copa OFI.

A nivel Sub 17 se trata de la cuarta derrota de Bella Unión. Hasta ahora los juveniles de la roja no sumaron ningún punto. No hay antecedentes de tantas derrotas consecutivas. En el plano de la selección mayor, segunda derrota consecutiva. Tras un arranque con dos victorias, luego Bella Unión tras disputar seis puntos, no sumó ninguno, perdiendo hasta el liderazgo de la tabla que mantuvo durante las dos primeras fechas.

En juveniles alentar de que por lo menos se logre una victoria o un empate en los dos partidos que le resta jugar. En mayores, ya no hay tiempo de seguir perdiendo puntos. Quedan seis por disputar. Este sábado 9 llegan las selecciones «blancas artiguenses al Estadio» «Walter Martínez Cerrutti», por lo que urge sumar puntos la roja mayor. Hay que tener en cuenta que en la última fecha se estará visitando a la celeste en el «Atilio Paiva Olivera».

RESULTADOS 4 FECHA

EN EL «GOYENOLA»

-Sub 17—Tacuarembó 3 Bella Unión 1.

-Absoluta —Tacuarembó 3 Bella Unión 2.

TABLA DE POSICIONES SUB 17

PJ PG PE PP GF GC PTS

Tacuarembó 4 4 0 0 7 2 2

Rivera 4 2 1 1 6 4 7

Artigas 4 1 1 2 2 4 4

Bella Unión 4 0 0 4 4 9 0

TABLA DE POSICIONES CATEGORÍA ABSOLUTA

PJ PG PE PP GF GC PTS

Rivera 4 2 1 1 3 1 7

Bella Unión 4 2 0 2 7 6 6

Tacuarembó 4 2 0 2 5 6 6

Artigas 4 1 1 2 2 4 4