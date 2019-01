A partir del 8 de junio y hasta Noviembre de 2018, un triste saldo de personas fallecidas de forma violenta en la jurisdicción de Bella Unión. En los primeros cinco meses no ocurrió ningún hecho fatal. Fue a partir de junio que la sociedad comenzó a ser golpeada por fatídicos sucesos.

LOS INVOLUCRADOS

Un total de 4 motociclistas perdieron la vida.

Dos personas del sexo femenino, perecieron tras desatarse un incendio en una finca.

Un adolescente falleció tras siniestrarse la camioneta que conducía.

Dos camiones se vieron involucrados en sendas injurias de tránsito.

Dos equinos fueron protagonistas de dos siniestros fatales.

Un rayo provocó la muerte de un pescador.

LOS HECHOS MUERTE MOTOCICLISTA

Ocurrió el 8 de junio. Un motociclista de 21 años de edad, chocó con un camión en Ruta 3, a la altura del kilómetro 623. El jovencito, apodado “Tito” residía en Barrio Farolito.

MUERTE MOTOCICLISTA

Sucedió el 21 de julio. Fue en el ramal de las Rutas 3 y 30, kilómetro 21. Un motociclista de 40 años de edad, falleció de forma instantánea al embestir un equino en plena pista. El hombre tenía hijos y residía en un barrio de pueblo Tomás Gomensoro.

MUERTE DE ADOLESCENTE CONDUCTOR

Un adolescente de 15 años de edad falleció en plena Avenida Artigas y Cerro Largo, tras perder el dominio de la camioneta que conducía. Era un notable nadador, integrante del plantel de natación de plaza de deportes.

DOS MUERTES EN INCENDIO

La tragedia ocurrió el 7 de agosto. Una finca ubicada en calle Melo fue consumida totalmente por la llamas. En el incendio perecieron dos personas del sexo femenino. Se trataba de madre (83 años) e hija (de 46 años).

MUERTE MOTOCICLISTA

Un motociclista de 33 años falleció tras embestir con su motocicleta la zorra de un camión. El hecho ocurrió el 14 de setiembre, en Ruta 3, a la altura del kilómetro 622.

MUERTE MOTOCICLISTA

Ocurrió el 11 de noviembre. En un camino interno de Paraje Campodónico, un motociclista de 56 años, falleció tras embestir un equino que se encontraba en plena calle. El hombre, conocido ex futbolista, era empleado municipal.

MUERTE DE PESCADOR

La tormenta con sus rayos y centellas. En el Rio Uruguay, a la altura de Puerto Pedregullo, una embarcación con pescadores. Era el 17 de noviembre. En determinado momento uno de los rayos impacta en uno de los pescadores ocasionando su muerte de forma instantánea. El hombre tenía 39 años. Los otros pescadores no fueron afectados por la descarga atmosférica.

GRIPE FATAL

Un hecho que golpeó y fuerte en la sociedad cañera fue la muerte del funcionario municipal, ex concejal, “Cone” Molina, a causa de la temible gripe A H1N1. Fue el 11 de setiembre tras varios días internado en grave estado.