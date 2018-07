Una vez más con la ilusión marchita. El deseo, el anhelo, la esperanza, el afán, todo una vez más, sin posibilidad de concreciones. No es lo mismo cuarto o quinto que ser campeones, que ser los número uno. No pudo Uruguay avanzar en el Mundial de Rusia. Una generación de jugadores que hizo soñar, pero quedo en eso nomás, en sueños. Un amigo de la generación para señalar: “tengo ya 60 años y nunca vibré ni gocé con Uruguay campeón del Mundo. No sé cuánto más me queda de vida. Pensé que esta era la vencida y que tanta ilusión se concretaría en realidad al fin”. Y agregó este amigo: “fijate que un brasileño de la Barra do Quaraí, de mi misma generación (60 años), ya ha vibrado con su verde amarhela cinco veces campeón del mundo (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002). Y no quedó ahí. Prosiguió: “fijate que un argentino de Monte Caseros, de mi misma generación (60 años), ya gritó y festejó dos campeonatos del Mundo (1978 y 1986) y yo veo pasar la vida teniendo que seguir contentándome con la copa del 50 que se logró varios años antes que mi generación naciera (1957)”.