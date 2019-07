Ya lo hicieron los combinados locales de las categorías 11 y 12 años sin poder lograr empates o victorias. Han sido seis derrotas. Ahora el venidero fin de semana otra selección de la Liga de Baby de Bella Unión para competir a nivel de ONFI. Se trata del combinado generación 2009 ( 10 años). En esta ocasión se juega en Salto la llave eliminatoria, donde de cuatro selecciones,dos son las que clasifican. Así el calendario :

SÁBADO 20 DE

JULIO- CANCHA DE LA LIGA SALTEÑA DE BABY FÚTBOL

Hora 14,30——Bella Unión Vs. Artigas.

Hora 25,30——Salto Vs. Paysandú.

DOMINGO 21 DE JULIO

Hora 09,30———Paysandú Vs. Artigas.

Hora 10,30———Salto Vs. Bella Unión.

Hora 15,30———Bella Unión Vs. Paysandú.

Hora 16,30———Salto Vs. Artigas.