Esta vez el hurto no se concretó. Hace unos dos meses atrás, un comercio ubicado en calle Melo casi calle Mones Quintela fue víctima de un importante hurto. El o los autores tras romper una ventana habían ingresado al interior, llevándose comestibles de todo tipo, bebidas y dinero en efectivo.

Ahora, en la madrugada de este martes 11 de octubre una vez más pretendieron hurtar en dicho local, no logrando los objetivos. Ya habían torcido varillas de una reja, cuando la Policía de la Séptima fue alertada de lo que estaba sucediendo, abortando el ilícito. La propietaria ya no sabe más qué hacer para evitar sufrir pérdidas económicas. En esta ocasión la presencia policial fue vital para evitar que los maleantes lograran finalmente ingresar al interior del comercio, como aconteció hace pocas semanas atrás.