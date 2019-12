Estamos cerrando el 2019. Otro año transcurrido, pero sin títulos a nivel de futbol, sea infantil, juvenil o mayor. Una realidad que se arrastra de muchos años atrás. No se logra poder traer algún título nacional a Bella Unión. Se participa, pero no se llega a las finales. Se queda a medio camino o menos. Recordamos las participaciones de este 2019, las que se asemejan a las participaciones anteriores:

AÑO 2019

SELECCIÓN ROJA MAYOR: Eliminada del torneo de selecciones de la OFI en la primera fase.

SELECCIÓN ROJA SUB 17: Eliminada del torneo de selecciones de la OFI en la primera fase.

CLUB TROPEZÓN

TABLERO: Eliminado del torneo de clubes de la OFI en la primera fase.

SELECCIÓN INFANTIL

10 AÑOS: Eliminada de torneo de ONFI en la primera fase.

SELECCIÓN INFANTIL 11 AÑOS: Eliminada del torneo de ONFI en la primera fase.

SELECCIÓN INFANTIL 12 AÑOS: Eliminada del torneo de ONFI en la primera fase.

SELECCIÓN ROJA SUB 15: Eliminada de las copas de Oro, Plata y Bronce de la OFI, en la primera fase.

SELECCIÓN ROJA SUB 14: Fue eliminada de las copas de Oro y Plata, jugando por la Copa de bronce de la OFI-AUF, no logrando clasificar para las finales.