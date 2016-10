A plena tarde. En Avenida Artigas a una cuadra y media del trébol. Ha sido el número 14. Otro contenedor de basuras fue literalmente destruido por el fuego. A esta altura el Municipio de Bella Unión ya no sabe más que hacer. Resulta que ahora no solo los queman de madrugada sino que en plena tarde, con sol radiante, un contenedor ardiendo. De los 150 comprados, ya no existen 14. Hablamos de una ciudad como Bella Unión, de 12.200 habitantes. No estamos hablando de una ciudad de 50 o 60 habitantes. Un municipio que no recauda bien como el de Bella Unión, si no existe una colaboración real de la sociedad, la verdad que nos vamos al carajo.