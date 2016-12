Se piden semáforos y más semáforos para Bella Unión. Instituciones de diversa índole solicitan desde hace mucho tiempo que se coloquen semáforos en cruces céntricos así como en Ruta 3. Pero tenemos la otra cara de la moneda. En Bella Unión tenemos funcionando desde hace unos dos años, dos cruces, son estos aparatos reguladores del tránsito. Uno se encuentra en Avenida Artigas y Saúl Facio y el otro en Avenida Artigas y José Enrique Rodó. En ambos han ocurrido, y lamentablemente siguen ocurriendo siniestros. Es de no creer, pero es realidad al fin. Los siniestros no ocurren en las decenas y decenas de intersecciones que no tienen semáforos en Bella Unión y sin embargo ocurren en esos dos cruces con aparatos. Es difícil entender, comprender. En ambos cruces se produjeron siniestros de diversas magnitudes. En uno de ellos un joven motocicleta perdió la vida en tanto que en otros hubo lesionados. Este jueves 8 de diciembre, en uno de estos cruces con semáforo, Avenida Artigas y Saúl Facio, otro siniestro ocurriendo. Dos vehículos colisionado. Es lógico que al tratarse de un cruce con semáforo, uno de los dos no respetó luces. Las instituciones que piden más semáforos para el centro de la cuidad y Ruta 3 deberán analizar si con este comportamiento de los bellaunionenses, en definitiva será favorable más semáforos o será contraproducente y tendremos más siniestros. Ante esta realidad, mire, no hay mucho que analizar. Los números hablan por sí solos.