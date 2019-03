Artigas volvería a tener 3 representantes en el parlamento, estima encuesta de MPC

Según los números de su última encuesta, la aprobación a la gestión de Pablo Caram alcanza niveles récord, Valentina Dos Santos encabeza la intención de voto a la diputación en el Partido Nacional y Carlos Signorelli en el Partido Colorado. En Bella Unión el Frente Amplio perdería la Alcaldía para el Partido Nacional y en Artigas (tal vez porque no hay candidaturas definidas en esa fuerza política), la coalición de izquierda presenta un guarismo de intención de voto llamativamente bajo: 6 por ciento.

La encuesta de MPC consultores, que se jacta de ser la única en haber adelantado los resultados que a la postre se dieron en las elecciones de 2015, augura que el Partido Nacional retendrá la Intendencia departamental en las próximas elecciones municipales, al tiempo que no descarta que Artigas vuelva a tener tres representantes en el Parlamento Nacional.

“Fundamentado en la gestión del intendente y la fuerte presencia del diputado Mario Ayala y del ex intendente Julio Silveira, el Partido Nacional mantiene altos niveles de intención de voto tanto en el escenario departamental como en el nacional”, concluye el politólogo Nery Pinatto.

UNIVERSO: personas mayores a 18 años.

TAMAÑO MUESTRAL: 660 encuestas.

MARGEN DE ERROR ESPERADO: no mayor al 4%

ÍNDICE DE CONFIABILIDAD: superior al 95%.

ZONAS DE INVESTIGACIÓN: Artigas capital, Bella Unión, Tomás Gomensoro y Baltasar Brum.

Realizada entre el 12 y el 17 de marzo de 2019.

Ciudad de Artigas

GESTIÓN EN OBRAS.

Satisfactoria 71% Regular 27% Insatisfactoria 0% No Sabe 2%.

GESTIÓN EN SERVICIOS.

Satisfactoria 89% Regular 9% Insatisfactoria 2% No Sabe 0%.

GESTIÓN EN CALLES.

Satisfactoria 66% Regular 29% Insatisfactoria 4% No Sabe 1%.

GESTIÓN EN ILUMINACIÓN.

Satisfactoria 89% Regular 10% Insatisfactoria 1%.

GESTIÓN INTENDENTE SR. PABLO CARAM.

Satisfactoria 77% Regular 19%. Insatisfactoria 1%. No Sabe 3%. No Sabe 0%.

6. Intención de voto departamental.

P. Nacional 55%.

P. Colorado 10%.

F. Amplio 6%.

Ninguno 3%.

No sabe 26%.

7. Interna blanca para intendente

Pablo Caram 63%.

Mario Ayala 15%.

Julio Silveira 11%.

No sabe 11%.

8. Intención de voto nacional.

P. Nacional 46%.

P. Colorado 15%.

F. Amplio 13%.

Otros 3% Ninguno 3%.

No sabe 20%.

9. Interna blanca a diputado departamental.

Valentina Dos Santos 44%.

Mario Ayala 21%.

Julio Silveira 12%.

Otros 7%.

No sabe 16%.

10. Interna colorada a diputado departamental.

Carlos Signorelli 44%.

Otto Fernández 21%.

Renato Sambucetti 12%.

Otros 7%.

No sabe 16%.

Bella Unión.

11. Intención de voto departamental.

P. Nacional 36%.

F. Amplio 28%.

P. Colorado 9%.

Ninguno 9%.

No sabe 18%.

12. Interna blanca para intendente.

Pablo Caram 56%.

Julio Silveira 15%.

Mario Ayala 12%.

No sabe 17%.

13. Intención de voto nacional.

F. Amplio 31%.

P. Nacional 26%.

P. Colorado 11%.

Otros 2% Ninguno 5%.

No sabe 25%.

14. Interna blanca para diputado.

Mario Ayala 37%.

Julio Silveira 25%.

Valentina Dos Santos 21% No sabe 17%.

15. Interna colorada para diputado.

Carlos Signorelli 63%.

Renato Sambucetti 16%.

No sabe/ otros 21%.

T. Gomensoro-B. Brum.

16. Intención de voto departamental.

P. Nacional 47%.

P. Colorado 19%.

F. Amplio 9%.

Ninguno 3%.

No sabe 22%.

17. Interna blanca para intendente.

Pablo Caram 67%.

Julio Silveira 13%.

Mario Ayala 10%.

No sabe 10%.

18. Intención de voto nacional.

P. Nacional 45%.

P. Colorado 24%.

F. Amplio 10%.

Ninguno 2%.

No sabe 19%.

19. Interna blanca para diputado.

Valentina dos Santos 28%.

Mario Ayala 25%.

Julio Silveira 18%.

No sabe 29%.

20. Interna colorada para diputado.

Carlos Signorelli 71%.

Otto Fernández 18%.

No sabe/ otros 11%.