Corresponden a la sexta fecha del Oficial 2019, de la Liga de Fútbol Senior de Bella Unión. Liga que por estas horas está de duelo al fallecer su primer presidente Prof. Jorge Arregin.

Los partidos que se juegan hoy sábado son los siguientes:

ESTADIO “WALTER MARTÍNEZ CERRUTTI”

Hora 17,45-Generación 80 Vs. Cururú.

Hora 19,30- Cinecope Vs. Las Piedras.

Hora 21.00- Campodónico Vs. Cuareim.