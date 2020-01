En esta época del año, dos eventos convocan. El fútbol de selecciones y el carnaval. El fútbol comenzará el fin de semana próximo. El carnaval en febrero. Hoy desde EL PUEBLO para compartir una de las centenas y centenas de poesías que nos dejo como legado el poeta cañero, «Tacuara» Soto.

CARNAVAL

Carnaval mascarito del tiempo,

colombina de alegre sonrisa,

yo te canto este grato momento

… porque vos sos mi vida.

Me extravíe alguna vez en tu corso

como un loco payaso beodo

y lloré mis nostalgias al dorso

de un papel salpicado de lodo.

No me cantes si lloro alegrías,

no me llores si canto tristezas.

No me robes un poco de vida… no me mires,

muchacha traviesa.

Cuando pare el penúltimo coche,

si la flauta de Momo aún de nombra,

pediré a mi madrastra, la noche,

que me lleve a dormir en su sombra.

Con mi verso, el plebeyo y sin brillo,

cuando caiga el telón en el palco,

andaré fabricando castillos

… Bella Unión… arrabal… pie descalzo.

En mi alforja repleta de sueños,

los fugaces minutos no cuentan,

y yo arrimo a la hoguera otro leño,

que ilumina la noche del pueblo.

Carnaval mascarito del tiempo,

colombina de alegre sonrisa,

yo te canto este grato momento,

… porque vos sos mi vida.

FLORENCIO «TACUARA» SOTO

(Bella Unión nació 1930 falleció 2004)