Se ha dado a conocer la nómina de jugadoras de las selecciones femeninas de fútbol sub 14 y sub 16 de Bella Unión.-

SUB 14—Aldana Díaz ( Ferrocarril), Nadia Arzaguet ( Ferrocarril), Claudia Aguirre ( Cañeros),Romina Larrosa ( Cañeros), Zoe Brança ( Sud América ), Agustina Troche ( Sud América), Nataly Ferreira ( Sud América ), Paula Pirez ( Atlético Gomensoro), Camila Sarasúa ( Atlético Gomensoro), Alisson Osuna Moraes ( La Bomba ), Nicol Delgado ( Uruguay).-

SUB 16—Guadalupe Cabrera ( Cañeros), Paloma Rogantini ( Cañeros), Ana Clara Perez ( Ferrocarril), Victoria Maquia ( Ferrocarril ), Isabella Rodriguez ( Atlético Gomensoro),Martina Ganio ( Atlético Gomensoro), Emily Ríos ( Uruguay) , Edoarda Dos Santos ( Uruguay), Nathaly Becil ( Sud América), Antonella Florines (Sud América), Agustina Osuna Moraes ( La Bomba ).-