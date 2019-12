Con relación a denuncia presentada en Seccional Sexta de Tomás Gomensoro, por una persona del sexo masculino, mayor de edad, contra otro masculino también mayor d edad por amenazas de muerte a un niño de 6 años de edad, culminada la instancia judicial, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión dispuso formalizar la investigación contra el imputado por la comisión de «Un delito de Violencia privada» disponiendo como medida cautelar su internación provisional en un establecimiento adecuado brindado por su prestador de salud, durante 9′ días, debiendo informar el establecimiento 10 días antes del vencimiento de la medida sobre el estado de salud del mismo, y si se encuentra en condiciones de ser dado de alta.

CUANTIOSO HURTO EN PLENO CENTRO DE LA CIUDAD

La Policía de la Séptima viene investigando el hurto de dinero en efectivo en pesos uruguayos, dólares y cheques, así como costosa mercadería, hecho perpetrado en un comercio de Avenida Artigas. El ilícito se produjo tras violentar una reja y ventana del local (tienda free shop). Policía Científica, efectivos de la Séptima y de la Unidad de Investigaciones de la Zona II vienen trabajando sin pausa en el caso.

BAJO EL CUIDADO DE SU PADRE

Culminada la instancia judicial con relación a incidente con una persona lesionada por arma blanca, siendo el agresor un adolescente de 17 años de edad, la Sra. Juez Letrado de Bella Unión dispuso formalizar la investigación contra el adolescente, por la presunta comisión de una infracción calificada como grave en calidad de autor, suspendiéndose condicionalmente el proceso, debiendo el adolescente residir en la ciudad de Montevideo bajo el cuidado de su padre por el término de seis meses, no comunicarse ni acercarse con el lesionado por el mismo plazo.

SE LE FIJARON MEDIDAS CAUTELARES

Relacionado a hurto y daños ocasionados en una granja ubicada en Paraje Franquía, hecho que fuera denunciado en la Séptima de Bella Unión en noviembre pasado, así como el hurto de una motocicleta que se encontraba en Avenida Artigas, el presunto autor fue conducido ante la Justicia. Culminada la instancia judicial la Sra. Juez Letrado de Bella Unión dispuso formalizar la investigación contra el imputado por la comisión de «Dos delitos de Hurto, uno de ellos especialmente agravado, artículo 340 y 340, 6 del CP, ambos en régimen de reiteración real», disponiendo como medida cautelar, el deber fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al Tribunal y la prevista en el Literal C, presentarse ante la autoridad policial de su domicilio tres veces por semana, todo durante 60 días con descuento del tiempo de detención preventiva sufrida.