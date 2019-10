Hoy se definen los clasificados a nivel sub 14 para jugar la copa de ORO y PLATA, de la OFI. La selección de Bella Unión no clasifica entre las primeras cuatro de mayor puntaje, por lo que jugara por la copa de BRONCE.

Con relación a la roja sub 15, tendrían que darse algunos resultados para poder clasificar.

En esta categoría, solo clasifican los primeros cuatro, estando Bella Unión en el sexto lugar en la tabla.

TORNEOS 2020

Los días 11 y 12 de enero de 2020, estarán dando inicio los torneos de la OFI a nivel de selecciones mayores y sub 17.

Los días 18 y 19 de abril de 2020, dará inicio la copa de clubes campeones, divisionales A y B.

Los días 8 y 9 de agosto de 2020, estarán dando comienzo los torneos nacionales sub 14 y sub 15.

Los días 25 y 26 de abril de 2020, dará inicio el torneo nacional femenino.