A nivel sub 17, la roja tentará por lo menos un empate y no otra derrota. Que en d efinitiva los juveniles de Bella Unión cierren la participación con algún punto. A nivel de mayores, Bella Unión va por la clasificación. Que el plantel pueda reiterar aquellas dos primeras presentaciones que fueron ante Tacuarembó y Artigas, y que permitieron colocarse en lo alto de la tabla desde el vamos. Luego se perdieron muchos puntos, ya que de 9 disputados, solo se logró uno. Bella Unión posee jugadores de vasta experiencia, por lo que alentamos que un triunfo es posible.

ASÍ NO HA IDO EN EL “ATILIO PAIVA OLIVERA”

Por Torneos del Litoral y Copa OFI, la celeste mayor de Rivera recibió en su estadio “Atilio Paiva Olivera” en 9 ocasiones a Bella Unión. Así los números:

Litoral 1992/1993 — Rivera 1 Bella Unión 0.

Litoral 1994/1995 — Rivera 1 Bella Unión 1.

Litoral 1995/1996 — Rivera 2 Bella Unión 1.

Litoral 1996/1997 — Rivera 4 Bella Unión 0.

Litoral 1997/1998 — Rivera 1 Bella Unión 1.

Litoral 1998/1999 — Rivera 0 Bella Unión 0.

Litoral 2000/2001 — Rivera 3 Bella Unión 0.

Copa OFI 2017 — Rivera 2 Bella Unión 2.

Copa OFI 2018 — Rivera 1 Bella Unión 0.

RESUMEN Rivera tiene 5 triunfos, sin victorias Bella Unión y hay 4 empates.