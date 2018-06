Estas dos palabras han creado siempre una gran controversia., la pregunta es: Si recaudo, lo vuelco al tránsito ¿ Sin duda que todos sabemos que no es así, los resultados nos indican que lo recaudado no es volcado a la protección de los conductores o a la prevención de accidentes de tránsito. El sistema de cobro de la zona azul siempre es más o menos el mismo., en verano baja y en invierno sube. Nuestro sistema de transito desde la comuna es muy poco efectivo ya que el enfoque es recaudatorio. Gestionar multas que son impagables lo único que hace es llevar a tener una compra venta paralela o contaminada, donde ese mercado de autos con multas exorbitantes y motos que deben mas de infracciones que el valor del vehículo en sí, llevan a que las personas vendan o compren vehículos a muy bajo costo, comprometidos en su totalidad, y con deudas que nunca se van a pagar. Esta política no educacional, no preventiva y solamente recaudatoria no da resultado en ningún lugar del mundo. Queda claro que en otros países se multa y hay que pagar o pagar., pero podemos copiar lo bueno de estos lugares y aprender que se vuelca todo en acciones preventivas. No hacerlo hace que tengamos resultados como los que vivimos en Salto. Si la Intendencia pusiera empeño en el transito y no lo tomara como algo político veríamos acciones diferentes, educar fiscalizar y no me queda más remedio que decir ENSEÑAR, está claro que los conductores no conocen la reglamentación o están llenos de creencias. Estudian el librito para salvar el examen, es como un “TENGO QUE “ , no les queda otra salvan el examen y vuelven a la jungla , a pasar por la derecha en lugares prohibidos o a no saber que tienen que parar totalmente ante un cartel de PARE. A parar en una ochava, a llevar a los niños sin protección en motos y autos a hacer todo lo que pone en riesgo la vida. El solo recaudar , no educar y estar enfocado en si alguien puso el papelito de la zona azul o no, nos lleva a tener cada día mas accidentes, mas muertos , más secuelas y mas familias destruidas. Es ambiguo. Multar a alguien por no tener el carne de salud o la libreta de conducir y no por no usar las luces encendidas, el cinto de seguridad o la silla de bebes o niños. No fiscalizar el uso de los cascos en los barrios o mejor aun revisar que los cascos sean los correctos es de locos. Eso da la pauta donde está el enfoque Es muy irracional no hacer cumplir la norma, no tener suficientes inspectores y no trabajar con el mapa de riesgos es “siniestro “valga la palabra ya que esta en uso para dictaminar a los accidentes de tránsito., como siempre mal utilizada.

No se van a perder votos por educar, no se van a perder votos por prevenir, cuidar, arreglar , señalizar, hacer cumplir las normas y leyes, dejar de enfocarse en el dinero más que en la vida de las personas es sano, democrático y obligatorio. Aunque la comuna no lo crea se puede medir lo que se previene, se nota., bajan los accidentes, las personas se sientes protegidas y cuidadas. El dinero de las multas no sirve como excusa para la estadística., haber multado a más personas no cambia la cantidad de fallecidos., lo que lo cambia es la prevención, la presencia y la enseñanza.

“si queres saber cómo es una sociedad mira como conduce “

Victor Pacin Freire