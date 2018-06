Debido a los partidos por el Mundial de Rusia 2018, autoridades de la Liga Regional y clubes han definido que hoy sábado no se juegue la fecha correspondiente.

La cuarta fecha del Torneo oficial sub 15 de futbol se estará disputando el sábado 7 de julio.

Hoy sabado por los octavos del Mundial con estos choques : Argentina Vs. Francia y Uruguay Vs. Portugal.