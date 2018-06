Diputado Eduardo Rubio:

En la sesión de la Cámara de Diputados del pasado 13 de junio, el legislador nacional por Unidad Popular, Eduardo Rubio se refirió a los inconvenientes ante el inicio de una nueva zafra azucarera: “Hemos visitado a Bella Unión hace poco, constatando una vez más la grave situación que vive esa ciudad en materia de empleo y de pobreza en la multiplicación de los asentamientos. En estos momentos hay una grave situación planteada con los pequeños plantadores de caña y con los colonos dependientes de ALUR. La zafra prácticamente no ha empezado y no ha podido empezar en los predios pequeños y en las colonias porque ALUR se ha negado a atender los reclamos de una mínima refinanciación y del combustible que permita a estos colonos y a estos pequeños productores dar comienzo a la zafra, sumiéndolos además a la necesidad del futuro con amenazas de que aquellos que no puedan saldar deudas que tienen fruto del sistema productivo impuesto, tienen riesgo de perder sus tierras, pero sobre todo, nos preocupa la actitud absolutamente autoritaria del directorio de ALUR, que luego de semanas por no decir algunos meses de reclamos, se niegan a reunirse con la organización de los pequeños productores (agrupados en UPCANOR), y también con los colonos. Hace 3 días una movilización en la puerta de ALUR a la que se ha sumado UTAA, acamparon a la entrada a ALUR y continuó con la negativa de ALUR de recibirlos y establecer una mesa de diálogo. Queremos decir desde aquí que el directorio de ALUR es responsable de un proyecto que en su crisis está castigando duramente a los más débiles, asuman una actitud de dejar de lado las soberbias y que apuesten al diálogo y atienda los reclamos de quienes con su trabajo hacen posible la marcha de esta industria. Cada día que la zafra no funciona, las pérdidas superan largamente lo que debería ALUR pagar a los pequeños productores y a los colonos para iniciar la zafra, por tanto dejamos planteado, y pedimos que nuestras palabras vayan al MGAP, directorio de ANCAP y directorio de ALUR.