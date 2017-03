Un delito que no era de los más habituales en Bella Unión pero que en los últimos días se denunciaron cuatro. En estas dos últimas denuncias actuaron moto chorros. Los arrebatos o despojos, es un delito que lamentablemente llegó a suelo del azúcar. Se producen a cualquier hora del día. Una de las denuncias últimas indica que el delito se perpetró en horas de la tarde en perjuicio de una persona del sexo femenino, mayor de edad, a la cual una persona del sexo masculino que circulaba en motocicleta junto a otro masculino, ingresó a su local donde realiza juegos de azar, y tras solicitar cambio, arrebató una cartera con dinero en efectivo, retirándose en la motocicleta, que esperaba afuera con el otro masculino. En otro hecho similar, un desconocido que circulaba en motocicleta junto a otro persona, ingresó a una tienda ubicada en calle Sarandí, hurtando tres frazadas, para salir huyendo en la motocicleta que lo aguardaba con la otra persona. La Policía de Bella Unión viene trabajando para ubicar a los responsables de estos hechos.

LO QUE NO SE LLEVÓ

EL RÍO SE LLEVARON LOS «AMIGOS»

Pese a que aun estamos a varios días de Semana Santa, ya se observan campamentos entre Bella Unión y playa los Pinos. Son los primeros adelantados. El grueso de campamentistas se estará instalando una vez que comience a transcurrir la semana. La zona de Los Pinos, ha recibido «inyección de divisas» desde la época del secretario administrativo Félix Albano. Desde entonces, no hubo gobierno blanco, colorado y frenteamplista local y departamental que no hubiera invertido miles de pesos en reacondicionamiento del lugar, construyendo gabinetes higiénicos, churrasqueras y quinchos. Si el gobierno cañero desde 1990 llevara un registro de lo gastado en ese lugar, la cifra seria dantesca. Hoy, año 2017 nada existe. Si no es la creciente del Rio Uruguay que destroza, son los «amigos de lo ajeno» que se llevan lo poco que el río dejo al volver a su cauce. Un lugar donde nada se recauda. No existe un ingreso que por lo menos mitigue los enormes gastos de todo tipo que demanda el lugar para ponerlo en condiciones aceptables cuando llega semana Santa. La energía eléctrica la paga el municipio (mejor dicho la Intendencia de Artigas), es decir «juan pueblo». Accesorios para la electricidad y para el agua potable paga el municipio (la Intendencia de Artigas), es decir, «juan pueblo». Cuando tenemos un municipio con pocos recursos. Cuando tenemos una ciudad con problemas en sus calles y en materia de recolección, hay quienes señalan que seguir gastando y gastando en los Pinos no tiene razón de ser.

HURTAN EN FINCA

DE CALLE FERREIRA

En Seccional Séptima de Bella Unión fue denunciado el hurto de una amoladora marca Black & Decker, un talador con martillo, marca Neo, efectos sustraídos desde una finca ubicada en calle Enrique Ferreira. Policía Cientifica realizó relevamiento correspondiente.