El Gobierno autorizó a ANCAP a la celebración de tres contratos de préstamos, para su subsidiaria, Alcoholes del Uruguay ALUR, con instituciones bancarias de plaza por un monto total de U$S 70 millones. El dinero será destinado a la cancelación de créditos vencidos por idéntico monto. El primer préstamo a contrata será con el Banco Santander por U$S 40 millones, a un plazo de 3 años. El segundo con el BBVA, constará de dos tramos, el primero por U$S 10 millones, y luego otro de hasta U$S 5 millones. En ambos casos la vigencia será de 3 años. El tercer préstamo será con el Banco ITAÚ, por un monto de U$S 15 millones y por un plazo de dos años. La resolución indica que serán solicitados con la garantía de ANCAP y no representan un aumento en el endeudamiento de la empresa, aunque al tratarse de una renovación, tampoco será reducido. La Ley indica que el Gobierno, una vez aprobada la resolución, deberá notificarla a la Asamblea General.