Al comenzar este periodo de gobierno departamental, entre los jerarcas de diferentes repa rticiones y como cargo de confianza del jefe comunal, se encontraba el ex futbolista profesional artiguense Ruben Paz. Muy poquito estuvo en el cargo. Resulta que ahora otro ex futbolista profesional artiguense, también ex Peñarol capitalino, se ha sumado en las últimas horas al plantel de funcionarios de la comuna blanca. El Intendente departamental de Artigas, Pablo Caram, dio a conocer a los medios la incorporación a la comuna de Mario Saralegui. El otrora figura del conjunto mirasol, habrá de encargarse de llevar adelante un proyecto social y deportivo, impulsado por la comuna nacionalista.