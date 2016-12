Fueron hurtadas 20 palas, una radio, herramientas y un colchón de una plaza, hecho perpetrado en horas de la madrugada de un galpón existente en Barrio Las Láminas, Bella Unión, mediante el desprendimiento de una chapa. Una persona del sexo masculino, mayor de edad fue detenida y derivada al Juez Letrado. La Policía recuperó parte de lo hurtado. Culminada la instancia Judicial, el Magistrado dispuso el procesamiento sin prisión de la persona de iniciales E. J. Z. C., de 28 años de edad, imputado de « Un delito de Receptación».

HURTO EN COMERCIO

DE CALLE FACIO

Fue denunciado el hurto de dinero en efectivo, una carpa, cigarrillos, bebidas y otros efectos, perpetrado en un comercio ubicado en calle Saúl Facio, en horas de la noche, mediante la rotura de un vidrio de una ventana del local,. Policía Científica realizó relevamiento.

INCAUTAN 10

OVINOS VIVOS

En horas de la noche de este martes 27, en circunstancias que efectivos policiales de la BEPRA realizaban patrullas por proximidades del centro poblado Cainsa en Ruta 3, al intentar inspeccionar un automóvil que circulaba por el lugar, su conductor huyó, dejándolo abandonado en el fondo de una finca ubicada en la localidad de Mones Quintela, incautándose dentro del vehículo un total de 10 ovinos vivos. Posteriormente fue conducido el responsable del mencionado vehículo, un joven de 18 años de edad, el cual se encuentra detenido a disposición de la Justicia. Las actuaciones continúan.

OTRO COMERCIO

VISITADO EN

AVENIDA ARTIGAS

Fue denunciado en Seccional Séptima de Bella Unión el hurto de dinero en efectivo, perpetrado en un comercio ubicado en Avenida Artigas, mediante el desprendimiento de una chapa de zinc del techo del local. Policía Científica realizó relevamiento en el lugar.

VAN A ARMAR

SU PROPIA TIENDA

En la mala total el empresario. Prácticamente se quedó sin mercaderías tras el accionar de delincuentes cañeros. Desde una tienda ubicada en calle Saúl Facio, sustrajeron en horas de la madrugada mediante el desprendimiento de una chapa y rotura del cielo raso, veinte ( 20 ) blusas para dama, diez (10) vestidos de fiesta, veinte ( 20) shorts de jean para dama, bermudas y blusas para niños y prendas de vestir para bebé.

FAENARON

DOS OVINOS

Fue denunciada en la Séptima de Bella Unión la faena de dos ovinos, perpetrado en un establecimiento rural ubicado a la altura del kilómetro 10 de Ruta 30. Fueron constatados indicios de la faena. Las actuaciones continúan.

DESTROZAN TEJIDO EN EL

PARQUE EN MENOS DE UN AÑO

El vandalismo impera en suelo cañero. Las generaciones se suceden y como que se van pasando las «mañas» de una generación a otra. De buenos hábitos buen gracias, pero a la hora de los destrozos, esos están presentes en cada etapa de sus jóvenes vidas. No hace un año aun se inauguró el cercado de la cancha cerrada ubicada en el Parque General Rivera. La cancha existe desde la década de los años 70. Lo que hizo ese gobierno local del alcalde Luis López fue colocar tejido y cerrar la cancha en este 2016. Pues bien, aun no hace un año de la inauguración del cerrado con tejido y ya parte del mismo está totalmente destrozado. Basta observar el sector « sur» para verificar que ya de tejido no tiene más nada. Es el sector que está ubicado frente a la glorieta. De seguir así, los destrozos continuaran en los restantes tres sectores. Duran poco y nada los emprendimientos del gobierno local.