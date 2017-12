La Unión de Productores de Caña de Azúcar del Norte, UPCANOR, no vislumbra un futuro cercano que sea alentador para este sector de la producción de la zona. Es así que se han propuesto convocar a los cañicultores a una asamblea abierta grave y urgente para hoy jueves 7, a las 20 horas en Plaza Misiones Orientales. Esta organización de productores, una de las dos que existe en Bella Unión, desde hace unos tres años vienen alertando de la decadencia paulatina de este rubro productivo. Temen realmente sobre la continuidad de la única industria que va quedando en pie en Bella Unión.

En estos últimos cuatro años, primero cerró Calvinor y luego Greenfrozen. Esta asociación de cañeros advierte que para el 2018 solo se cosecharán 6.000 hectáreas de caña. Lejos se está de lo aspirado cuando asumió Tabaré Vázquez su primer gobierno en el 2005, que era llegar a las 10.000 u 11.000 hectáreas de este cultivo.

Año a año viene decreciendo el área cañera y esto pone en jaque una vez mas a los chacreros. La UTAA ya advirtió sobre la pérdida de fuentes de trabajo en el campo, y que será preocupante en el 2018.

LA CONVOCATORIA

¿Cuál asistencia hoy? Meses atrás el dirigente colorado de la zona, Prof. Andrés Rodríguez había señalado que la sociedad de Bella Unión estaba dividida. Que ya no era aquella sociedad de la década del 90 o 2000 cuando todos “tiraban para el mismo lado”, luchando por la zona. Dijo que el Frente Amplio había dividido a la sociedad local. No estaba errado Rodríguez. Ello quedó demostrado cuando el Plenario Intersindical convocó a la sociedad a una asamblea abierta en plaza 25 de Agosto.

Poquitos, si poquitos los que se acercaron a la plaza. Lejos estamos de aquellas convocatorias de 20 años atrás, donde se reunía a miles de vecinos. Por eso; ¿cuántos productores hoy a esta convocatoria? A Bella Unión le va quedando ALUR y después productores hortícolas individuales y algo de lechería.